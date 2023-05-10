Годовая инфляция в США впервые за два года опустилась ниже 5%

В апреле годовая инфляция замедлилась до 4,9% против 5% в марте - это уже десятый месяц подряд, когда рост цен замедлился.

Об этом пишет BBC со ссылкой на официальные данные Министерства труда США.

Падение произошло после того, как Центробанк США резко повысил процентные ставки, пытаясь контролировать инфляцию.

Инфляция в США достигла пика в июне прошлого года на уровне 9,1% - самого высокого показателя с 1981 года.

"Но чиновники не спешат объявлять о победе, поскольку проблема, которая когда-то казалась ограниченной отдельными секторами - такими как энергетика и промышленность - распространилась на всю экономику.

Цены на жилье, бензин и подержанные автомобили подскочили с марта по апрель. Выросла также стоимость стрижек, ветеринарных визитов и услуг садоводов.

И хотя они уже не стремительно растут, общие цены продолжают расти гораздо быстрее, чем 2%, которые Федеральный резерв ставит за цель", - пишет издание.

"Поскольку инфляция в США впервые за два года опустилась ниже 5%, рынки будут думать, что свет в конце тоннеля становится ярче, и худшее из этой инфляции осталось далеко в зеркале заднего вида", - сказал руководитель отдела исследований фиксированных процентных ставок Quilter Cheviot Ричард Картер.

"Тем не менее, инфляция остается значительно выше целевого уровня, а базовая инфляция оказывается более устойчивой", - признал он.

С марта прошлого года ФРС США повышала процентные ставки 10 раз, доведя их до самого высокого уровня с 2007 года.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в этом месяце дал понять, что чиновники считают, что они сделали достаточно для того, чтобы взять инфляцию под контроль, и могут быть готовы приостановить свою программу повышения ставок.

Экономисты банка Wells Fargo заявили, что последние цифры могут помочь убедить сделать паузу, но они предупредили, что "прогресс остается постепенным, а не быстрым".

"Замедление продовольственной инфляции и нормализация цен на энергоносители принесли потребителям определенное облегчение от самой болезненной части ценового всплеска, наблюдавшегося в течение последних двух лет", - пишут аналитики.

Экономическая правда