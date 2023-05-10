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Турция отложила выплату 600 миллионов долларов России за газ – Reuters

Среда, 10 мая 2023, 17:06 - Алексей Павлыш

Турция отложила выплату России счета за природный газ на сумму 600 миллионов долларов до 2024 года, что стало первой такой отсрочкой в рамках соглашения, объявленного на прошлой неделе, которое подчеркивает углубление связей между Анкарой и Москвой.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

По условиям соглашения, до 4 миллиардов долларов турецких энергетических платежей России могут быть отложены до следующего года, сообщили оба источника Reuters на условиях анонимности.

Детали сделки ранее не разглашались.

Турция, которая готовится к выборам в воскресенье, сильно зависит от импорта энергоносителей, и Россия является ее крупнейшим поставщиком.

"Соглашение об оплате за газ несколько уменьшает давление на валютные резервы Турции, которые были истощены неортодоксальной экономической политикой, направленной на поддержку лиры, а также ростом цен на энергоносители после вторжения России в Украину в прошлом году", - пишет агентство.

"Официально платеж в размере 600 миллионов долларов был перенесен на следующий год. Рост цен на энергоносители имел на это огромное влияние", - сообщил один из источников, знакомый с этим вопросом.

Собеседник добавил, что Турция может отложить такие платежи в ближайшие месяцы в зависимости от динамики цен на энергоносители.

Российское и турецкое министерства энергетики, а также соответствующие энергетические компании "Газпром" и "Ботас" не ответили на запросы о комментариях по этому вопросу.

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил на прошлой неделе, что Анкара и Москва заключили соглашение, которое позволяет Анкаре отсрочить платежи за энергоносители до определенной суммы, но не предоставил подробностей.

Соглашение подчеркивает связи между Россией и Турцией, а близость между президентами Путиным и Эрдоганом позволяет им проводить частые переговоры по различным вопросам - от энергетики до войн в Украине и Сирии, напоминает Reuters.

Турция пыталась найти баланс в войне между Россией и Украиной, выступая против западных санкций против Москвы, одновременно предоставляя оружие Киеву. Анкара также помогла заключить соглашение, которое позволило возобновить поставки украинского зерна.

Экономическая правда

Турция Россия газ
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