В Швейцарии назвали объем активов Центробанка РФ, которые хранятся в стране

Общая сумма резервов и активов Центрального банка России, хранящихся в Швейцарии, составляет примерно 7,4 миллиарда швейцарских франков (7,58 миллиарда евро).

Как сообщает "Европейская правда", такие данные в среду привел Федеральный совет Швейцарии.

Объем активов российского центробанка в Швейцарии стал известен после того, как правительство государства в конце марта распорядилось, чтобы банки отчитались о стоимости соответствующих активов, хранящихся на их счетах.

С марта 2022 года все операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка РФ, были запрещены в Швейцарии. Это означает, что эти активы были обездвижены.

"Эту сумму обездвиженных активов следует отличать от суммы замороженных средств и активов в Швейцарии (7,5 млрд швейцарских франков), которые находятся в собственности или под контролем лиц, компаний или организаций, подпадающих под действие санкций", – уточняют в швейцарском правительстве.

Там добавляют, что "внимательно следят" за дискуссиями в Европейском Союзе о том, стоит ли инвестировать активы Центрального банка РФ и использовать полученные средства для восстановления Украины.

Как сообщалось, Швейцария в начале апреля получила письмо от послов страны "Группы семи", в котором критикуются "лазейки", которые, как они утверждают, позволяют российским активам избегать санкций в Швейцарии и представляют "репутационный риск" для страны.

Европейская правда