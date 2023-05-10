В "Укрпочте" рассматривают возможность повышения тарифов на доставку посылок

Укрпочта планирует летом 2023 года пересмотреть свою тарифную политику в связи с подорожанием топлива и перевозок.

Об этом в эфире телемарафона заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

При этом в "Укрпочте" обещают, что новые тарифы останутся доступными для украинцев.

По словам Смелянского, тарифы нужно пересмотреть в связи с подорожанием топлива и перевозок.

Однако в мае-июне клиенты еще смогут пользоваться услугами "Укрпочты" по старым ценам.

"До конца первого полугодия точно ничего не меняем. Поэтому в мае, июне можно пользоваться нашими доступными тарифами. А во втором полугодии будем просчитывать и принимать решение", - резюмировал Смелянский.

Напомним:

Укрпочта в прошлом году понесла фактический убыток в размере 1,26 миллиарда гривен, однако получила чистый доход от реализации товаров и услуг в сумме 10,3 миллиарда гривен.

Экономическая правда