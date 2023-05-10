Банки США, несмотря на кризис, получили рекордную прибыль в I квартале

В первом квартале прибыль банковского сектора США достигла исторического максимума в примерно 80 млрд долл, даже несмотря на банковский кризис.

Об этом сообщает Financial Times.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль выросла на 33% даже тогда, когда отрасль боролась с последствиями банкротства двух банков и наибольшим стрессом финансового кризиса 2008 года.

Около половины увеличения совокупной прибыли отрасли было получено от единовременных прибылей, зафиксированных First Citizens и Flagstar, которые купили остатки Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, соответственно после их ареста регуляторами и продажи со скидкой в марте.

Несмотря на это, скачок прибыли также показал, что американские банки в целом выиграли от повышения процентных ставок, низких неплатежей по кредитам и расширения рынка труда, несмотря на волнение среди вкладчиков и инвесторов.

Согласно данным BankRegData, который собирает ежеквартальные отчеты кредиторов в Федеральную корпорацию страхования вкладов, из почти 4400 банков страны лишь 197, что составляет менее 5%, понесли убытки в первом квартале.

JPMorgan Chase, крупнейший банк страны по размеру активов, получил самую высокую прибыль среди всех кредиторов, заработав 11,7 млрд долл. от деятельности, включая кредитование и обработку платежей, по сравнению с 6,4 млрд долл. за те же три месяца годом ранее. Эта цифра не учитывает доходы, полученные JPMorgan, не проходящие через его организацию, регулируемую Федеральной корпорацией страхования вкладов.

Банк PacWest потерял 1,2 млрд долл – больше, чем любой другой кредитор за первые три месяца 2023 года. Silvergate Bank, потерявший 538 млн долл, уступив только PacWest, объявил о закрытии в начале марта.

Экономическая правда