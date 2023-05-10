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Подрядчика Подольского моста в Киеве подозревают в присвоении еще 6 миллионов из бюджета города

Среда, 10 мая 2023, 13:43 - Анастасия Жарикова

Руководителю подрядной организации, занимающейся строительством Подольского моста в столице, сообщили о подозрении в присвоении еще 6 миллионов гривен из бюджета Киева. Он будет находиться под домашним арестом до 28 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По материалам следствия, в декабре 2020 года руководитель генподрядной организации указал в документах ложные данные об объемах и стоимости выполненных подводных работ. В частности, по очищению металлоконструкций от обрастания на глубине 12-20 метров с привлечением водолазной станции.

Стражи порядка провели осмотр на строительстве Подольского моста с привлечением экспертов и водолазов с целью проверки объемов и качества выполненных работ, в том числе подводных, и их фактической стоимости.

По результатам экспертизы работы на общую сумму более 6 млн грн документально не подтверждаются.

"Следовательно генподрядная организация незаконно получила указанные средства за работы, которые фактически не проводились", - констатируют в прокуратуре.

Подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом. Согласно решению суда, речь идет о директоре ООО "Эко-Буд-Трейд".

В прокуратуре напомнили, что ранее в рамках этого расследования окружная прокуратура сообщила о подозрении руководителю компании по фактам завышения стоимости работ с использованием наемного нестандартного оборудования на сумму около 36 млн грн, а также работ по покраске пролетных плит Подольского моста на сумму около 2 млн грн.

Экономическая правда

Киев бюджет строительство корупція
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