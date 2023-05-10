В "Укрэнерго" объяснили, как компенсируется вывод в ремонт ряда энергоблоков

Энергосистема работает стабильно, вывод в ремонт ряда энергоблоков компенсируется активной работой ГЭС и солнечных и ветровых электростанций.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"Производство электроэнергии полностью покрывает потребление. Продолжается вторая волна половодья, гидроэлектростанции продолжают активно работать в течение всех суток.

Солнечные и ветровые электростанции также увеличили производство электроэнергии благодаря благоприятным погодным условиям. Это позволяет компенсировать мощности ряда энергоблоков, которые выведены в ремонт", - говорится в сообщении.

При этом продолжается экспорт электроэнергии в Молдову в ночные часы и в Польшу - в ночные и дневные. Импорт в Украину отсутствует.

"Страна-агрессор продолжает обстрелы приграничных и прифронтовых районов Донецкой, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей, нанося повреждения распределительным сетям.

В то же время, ремонтные бригады облэнерго возвращают питание потребителей там, где позволяет ситуация с безопасностью. В частности, на Донетчине энергетики восстановили энергоснабжение более 4 тыс потребителей, в Запорожье - более 3,8 тыс потребителей", - добавили в госкомпании.

На всех поврежденных российскими атаками объектах магистральных сетей продолжаются активные ремонтные работы. Так, на одной из подстанций в восточном регионе наши ремонтники восстановили часть оборудования, которое было повреждено неоднократными российскими обстрелами.

Экономическая правда