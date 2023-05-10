Порт Измаил выполнил годовой план по грузопереработке в рекордный срок

Морской порт Измаил во вторник, 9 мая, выполнил годовой план по грузопереработке.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

"По состоянию на 08.00 9 мая морской порт Измаил выполнил годовой план по грузопереработке в объеме 6 млн 187 тыс тонн. Это рекордные за всю историю существования порта темпы выполнения годовых показателей", – говорится в сообщении.

Наибольшие объемы по обработке грузов продемонстрировали операторы госпредприятия "Измаильский морской торговый порт" (2 млн 656,4 тыс тонн), ЧАО "Дунайсудоремонт" (1 млн. 289,5 тыс. тонн), ЧАО "ИРП "Дунайсудосервис" (805,0 тыс тонн).

В топе в номенклатуре грузов морского порта Измаил по объемам перегрузки:

хлебные грузы;

другая агропродукция (масло, шрот, подсолнечник);

катуны.

Мощности порта по экспорту агропродукции увеличились благодаря введению в действие причалов для грузовых операций с зерновыми и растительным маслом новыми операторами терминалов: Дунайсудносервис, Дунайсудоремонт, ИЦКК и за счет строительства нового терминала ООО СП "Нибулон".

"Увеличению пропускной способности морского порта Измаил, который сегодня обрабатывает существенную долю украинского экспорта, способствовало восстановление судоходства в устье Быстрое, увеличение акватории МП Измаил и проведении дноуглубительных работ в акватории порта.

Дунайский кластер – это ключевой альтернативный путь экспортно-импортной логистики, который является приоритетным для дальнейшего развития для ГП "АМПУ", - отметил глава Администрации Юрий Литвин.

Экономическая правда