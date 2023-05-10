Нефть дешевеет на росте запасов в США, в центре внимания – данные по инфляции

Цены на нефть упали в среду, завершив трехдневное ралли, поскольку неожиданный рост запасов нефти в США вызвал беспокойство относительно спроса, а инвесторы ожидали данных по инфляции в США, чтобы оценить следующее решение по процентной ставке.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Нефть марки Brent подешевела на 69 центов, или на 0,9%, до 76,75 доллара за баррель в 06:43 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 67 центов, или на 0,9%, до 73,04 доллара за баррель.

Причины

Как возможный признак ослабления спроса, запасы нефти в США выросли примерно на 3,6 млн баррелей за неделю, закончившуюся 5 мая, в то время как запасы бензина увеличились на 399 тыс баррелей, сообщил во вторник Американский институт нефти, ссылаясь на источники на рынке.

Эти данные превзошли ожидания восьми аналитиков, опрошенных Reuters, которые прогнозировали сокращение запасов нефти на 900 тыс баррелей, а запасов бензина - на 1,2 миллиона баррелей. Правительство США опубликует данные о запасах нефти в среду.

Неожиданный рост запасов в США в сочетании со снижением импорта нефти и более мягким ростом экспорта в Китае в апреле усилило беспокойство относительно мирового спроса на нефть.

"Инвесторы в нефть должны следить за признаками экономического здоровья экономики США, которая, по моему мнению, выглядит очень тусклой и мрачной на данный момент", - сказала аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева.

Рынок ожидает данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США за апрель, которые будут опубликованы в среду.

Президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что инфляция остается слишком высокой и что центральный банк снова повысит ставки, если это будет необходимо, даже несмотря на то, что центральный банк США отказался от рекомендаций относительно необходимости будущих повышений.

Рынок также ожидает ежемесячного отчета по нефти от ОПЕК+, который должен быть опубликован в четверг, чтобы узнать, нужно ли будет группе снова сокращать добычу, чтобы поддержать цены.

В прошлом месяце в ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1,16 млн баррелей в сутки с мая до конца года.

Экономическая правда