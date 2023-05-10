Курс валют 10 мая: сколько стоят доллар и евро
Среда, 10 мая 2023, 09:55 -
В среду, 10 мая, курс гривни к доллару на "черном" рынке несколько ослаб, но курсы в кассах банков остались почти неизменными.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:40 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 37,56 - 37,75 грн против котировок в 37,49 - 37,62 грн во вторник.
На это же время "черный" курс евро составлял 41,26 - 41,53 грн против курса 41,30 - 41,52 грн за евро во вторник.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 37,4 - 37,8 грн (курс на 9 мая - 37,35 - 37,79 грн);
- Евро - 41,05 - 41,6 грн (курс на 9 мая - 41,05 - 41,6 грн).
В разрезе банков наличные курсы следующие:
- Приватбанк - 37,1 - 37,562 грн;
- Ощадбанк - 37,3 - 38,3 грн;
- Укрэксимбанк - 37,4 - 37,9 грн;
- Райффайзен - 37,3 - 37,65 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.