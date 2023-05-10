Курс валют 10 мая: сколько стоят доллар и евро

В среду, 10 мая, курс гривни к доллару на "черном" рынке несколько ослаб, но курсы в кассах банков остались почти неизменными.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 37,56 - 37,75 грн против котировок в 37,49 - 37,62 грн во вторник.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,26 - 41,53 грн против курса 41,30 - 41,52 грн за евро во вторник.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,4 - 37,8 грн (курс на 9 мая - 37,35 - 37,79 грн);

Евро - 41,05 - 41,6 грн (курс на 9 мая - 41,05 - 41,6 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,1 - 37,562 грн;

Ощадбанк - 37,3 - 38,3 грн;

Укрэксимбанк - 37,4 - 37,9 грн;

Райффайзен - 37,3 - 37,65 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.