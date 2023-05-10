Нидерландская Philips не планирует выходить из России
Нидерландская технологическая компания Philips, среди прочего специализирующаяся на медицинских технологиях, продолжит работать на российском рынке.
Об этом генеральный директор компании Рой Якобс заявил на ежегодном собрании акционеров компании в Амстердаме, передает Reuters.
Позиция компании такова, что "право на здравоохранение является универсальным, и мы являемся частью системы, обеспечивающей здравоохранение". "Мы делаем это в России так же, как и в Украине".
По словам гендиректора компании, деятельность Philips в России сосредоточена на обслуживании и поставке больничного оборудования, такого как большие медицинские сканеры. Компания прекратила продавать в государстве-агрессоре свои товары для личной гигиены, но не все: товары для ухода за беременными женщинами продолжат продаваться.
При этом он добавил, что деятельность в РФ не является прибыльной.
Нидерландская ассоциация акционеров VEB на собрании акционеров призвала Philips прекратить свою деятельность в России. "Невозможно оставаться нейтральным в этом конфликте", - заявил ее директор Гербен Эвертс.
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