Компания Фридмана до сих пор сотрудничает с Росгвардией и охраной Путина – расследование

Компания "АльфаСтрахование" российского олигарха Михаила Фридмана до сих пор предоставляет услуги Росгвардии и подразделениям, обеспечивающим охрану президента РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в расследовании "Схем" (Радио Свобода).

Российский олигарх Михаил Фридман в Украине опосредованно владеет мобильным оператором Киевстар, группой IDS Ukraine (Моршинская, Миргородская, Borjomi) и Сенс-Банком (до недавнего времени - Альфа-банк Украина).

Среди прочего, в России ему принадлежит компания "АльфаСтрахование", которая является многолетним страховой партнером Росгвардии. За последние пять лет Росгвардия вышла в топ государственных заказчиков услуг компании. Только ее центральное подразделение заключило с компанией Фридмана контрактов на 100 млн руб, а суммарно по России - на не менее 280 млн руб.

Речь идет об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО). То есть, если росгвардеец на служебной машине попадет в ДТП, все расходы на возмещение ремонта авто другого участника аварии вместо Росгвардии покроет "АльфаСтрахование" в размере до 400 тыс руб. Если в этом ДТП из-за росгвардейца кто-то пострадает физически, то компания покроет выплаты до полумиллиона рублей.

Причем, свои услуги "АльфаСтрахование" предоставляет и росгвардейцам, ведущим войну на территории Украины. Например, в акте выполненных работ за декабрь прошлого года по контракту, заключенному между Московским центром материально-технического обеспечения Росгвардии и "АльфаСтрахованием", указаны суммы, которые различные воинские части Росгвардии выплатили компании Фридмана за страховые полисы в течение этого года.

Среди них - Управление Росгвардии по Брянской области, которое участвовало в войне против Украины, а также структурное подразделение этого управления. Вместе они перечислили компании Фридмана более 1 миллиона рублей - чтобы застраховать служебный автопарк.

Это не единственный случай, когда подразделения Росгвардии, воюющие против Украины, получали страховой полис от Фридмана. Также "АльфаСтрахование" предоставляло свои услуги российской воинской части 6681 в г. Калуга, которая вместе с главным управлением в Калужской области и еще одним ее структурным подразделением заплатили компании Фридмана за страхование служебного транспорта более миллиона рублей.

Другим идентифицированным подразделением стало управление Росгвардии по Тульской области, которое заплатило Фридману за страхование служебного транспорта в общей сложности более 850 тыс руб по итогам 2022 года. Кроме того, застрахован также транспорт 26-го отряда спецназначения "Барс".

Более того - в пресс-релизе "АльфаСтрахования" за август прошлого года указано, что компания застраховала автопарк из 340 машин Дальневосточного центра при Росгвардии. Это подразделение, которое пыталось с оружием прорваться в Киев, и колонна которого была разбита спецназовцами украинской разведки неподалеку от с. Дымер на Киевщине весной прошлого года.

Среди российских силовиков компания Фридмана сотрудничает не только с Росгвардией. Транспорт, зафиксированный на видео из оккупированного Мариуполя рядом с оккупантом в военной форме, также застрахован компанией Фридмана и принадлежит Главному управлению Министерства внутренних дел в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области.

Защита "АльфаСтрахования" распространяется и на служебный транспорт тех военнослужащих, которые отвечают, в частности, за личную безопасность президента России Владимира Путина.

В контракте "АльфаСтрахования" от 7 февраля 2023 года с воинской частью 26116 указана цель договора - оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Срок действия контракта - до конца ноября 2023 года.

Эта воинская часть подчиняется Главному управлению специальных программ президента России. Это управление, среди прочего, обеспечивает функционирование специальных объектов президента РФ. То есть, "АльфаСтрахование" Фридмана страхует и машины подразделения, которое охраняет лично Путина.

Сам Фридман также сотрудничает и с Минобороны РФ в бизнесе. На сухпаях российских солдат и их зарплатной карте можно увидеть надпись "Военторг". Это - компания Минобороны РФ.

Фридман и его бизнес-партнеры являются владельцами крупного российского актива X5 Retail Group, которая управляет крупными продуктовыми ритейлерами в РФ, в частности магазинами "Пятерочка".

В 2014 году после начала российско-украинской войны в Московской области открылся первый совместный магазин "Военторг-Пятерочка". С этого момента и началось публичное сотрудничество компании Х5 Retail Group Фридмана и акционерного общества "Военторг" - Минобороны России.

В июне прошлого года Евросоюз и Швейцария ввели санкции против "Военторга", но X5 Retail Group Фридмана не прекратила сотрудничество с компанией Минобороны РФ.

В комментарии "Схемам" Фридман сообщил, что с февраля 2022 года вышел из всех органов управления всех российских и иностранных компаний, акционером которых он является.

Министр юстиции Украины Денис Малюська отметил, что информация о сотрудничестве компании Фридмана с российскими военными будет передана в правоохранительные органы для процессуального подтверждения, после чего министерство обратится в суд.





