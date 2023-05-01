НБУ наложил штраф более чем в 100 тысяч за нарушение "коллекторского" закона

Национальный банк наложил на ФК "Є Гроші Ком" штраф в 102 тысячи грн из-за нарушения законодательства об этическом поведении коллекторов.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Регулятор в действиях ФК "Є Гроші Ком" обнаружил факт нарушения законодательства относительно того, как коллекторские компании должны взаимодействовать с потребителями при взыскании просроченной задолженности.

В частности, компания нарушила требования "коллекторского" закона об этическом поведении, поэтому к ней был применен штраф в размере 102 тыс грн. Такое решение НБУ принял 1 мая.

Напоминаем:

В 2021 году в Украине начал действовать закон №1349-ІХ, который усиливает защиту должников от шантажа со стороны коллекторских компаний.

Так, кредитодатели должны информировать потребителей в случае привлечения коллекторской компании или уступки права требования новому кредитору. НБУ также ведет реестр коллекторских компаний, но на время действия военного положения публичный доступ к нему закрыт.

Всего в Украине насчитывается около 200 коллекторских компаний, занимающихся взысканием просроченной задолженности своих клиентов.