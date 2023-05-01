Импорт электроэнергии в апреле снизился почти вдвое

В апреле Украина сократила экспорт электроэнергии по сравнению с апрелем на 44% – до 3943 МВт-час.

Об этом свидетельствуют расчеты ExPro.

В прошлом месяце Украина импортировала из Словакии 3805 МВт-ч электроэнергии, из Молдовы - только 138 МВт-ч.

С 7 апреля импорт поступал только по словацкому направлению.

Кроме того, с 11 апреля Украина возобновила экспорт электроэнергии.

В частности, в Молдову за 11-30 апреля Украина экспортировала 46,4 тыс. МВт-ч, что составляет почти 50% от всего экспорта.

Также с 12 апреля был начат экспорт в Польшу, через обособленную линию Добротворская ТЭС-Замость, в течение месяца по этому направлению было поставлено 30325 МВт-час.

С 17 по 21 апреля осуществлялся экспорт в Словакию, однако он был прекращен из-за несогласованности в проведении аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных пересечений.