Импорт электроэнергии в апреле снизился почти вдвое
В апреле Украина сократила экспорт электроэнергии по сравнению с апрелем на 44% – до 3943 МВт-час.
Об этом свидетельствуют расчеты ExPro.
В прошлом месяце Украина импортировала из Словакии 3805 МВт-ч электроэнергии, из Молдовы - только 138 МВт-ч.
С 7 апреля импорт поступал только по словацкому направлению.
Кроме того, с 11 апреля Украина возобновила экспорт электроэнергии.
В частности, в Молдову за 11-30 апреля Украина экспортировала 46,4 тыс. МВт-ч, что составляет почти 50% от всего экспорта.
Также с 12 апреля был начат экспорт в Польшу, через обособленную линию Добротворская ТЭС-Замость, в течение месяца по этому направлению было поставлено 30325 МВт-час.
С 17 по 21 апреля осуществлялся экспорт в Словакию, однако он был прекращен из-за несогласованности в проведении аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных пересечений.