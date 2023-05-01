Суд арестовал 5 судов, которые через Крым вывозили украденное россиянами зерно из Украины
По ходатайству прокуратуры АР Крым суд арестовал 5 морских судов-нарушителей, перевозивших через оккупированный полуостров награбленное украинское зерно.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Суда "Вера", "Волго-дон 5043 и 205", а также "Волго-балт 188 и 106" под флагами РФ осуществляли систематические незаконные меры в закрытый Севастопольский морской торговый порт.
"Таким образом нарушители переправляли похищенное украинское зерно в третьи страны и использовали Крым, как своеобразный "логистический хаб" в преступной схеме", - добавили в прокуратуре.
В рамках этого случая по ходатайствам прокуратуры автономии судом наложены аресты на 15 таких судов-нарушителей.
Захождение судов под иностранным флагом в морские порты Крыма квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства.
Такие действия влекут уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.
Досудебное расследование проводит главное управление СБУ в Крыму.
Экономическая правда