Суд арестовал 5 судов, которые через Крым вывозили украденное россиянами зерно из Украины

По ходатайству прокуратуры АР Крым суд арестовал 5 морских судов-нарушителей, перевозивших через оккупированный полуостров награбленное украинское зерно.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Суда "Вера", "Волго-дон 5043 и 205", а также "Волго-балт 188 и 106" под флагами РФ осуществляли систематические незаконные меры в закрытый Севастопольский морской торговый порт.

"Таким образом нарушители переправляли похищенное украинское зерно в третьи страны и использовали Крым, как своеобразный "логистический хаб" в преступной схеме", - добавили в прокуратуре.

В рамках этого случая по ходатайствам прокуратуры автономии судом наложены аресты на 15 таких судов-нарушителей.

Захождение судов под иностранным флагом в морские порты Крыма квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства.

Такие действия влекут уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.

Досудебное расследование проводит главное управление СБУ в Крыму.

Экономическая правда