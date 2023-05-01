Бизнес впервые за полтора года положительно оценил результаты своей деятельности – НБУ

Бизнес, адаптировавшись к условиям полномасштабной войны, в апреле положительно оценил результаты своей деятельности по сравнению с предыдущим месяцем впервые с октября 2021 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса предприятий в апреле, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что на ожиданиях предприятий большинства секторов положительно сказались улучшение ситуации с энергоснабжением, увеличение предложения продовольствия и топлива, улучшение инфляционных и курсовых ожиданий, повышение потребительских настроений населения положительно сказались на ожиданиях предприятий большинства секторов.

Так, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно, за исключением вынужденного перерыва в марте - мае 2022 года, в апреле 2023 года повысился до 51,5 с 49,5 в марте, пересекая нейтральный уровень (50 пунктов), что свидетельствует об ожиданиях относительно роста производства.

"Предприятия торговли второй раз подряд предоставили оптимистичные оценки результатов и перспектив своей деятельности, учитывая замедление инфляционного давления, оживление потребительского спроса и увеличение предложения товаров: секторальный индекс в апреле вырос до 57,6 с 53,6 в марте.

Респонденты улучшили свои ожидания относительно товарооборота и объемов закупки товаров для продажи. Несмотря на усиление оценок относительно роста закупочных цен, они впервые с июля 2019 года ожидали повышения торговой маржи", - говорится в сообщении.

В то же время предприятия промышленности второй месяц подряд ожидают роста своих экономических результатов на фоне улучшения логистики, сокращения производственных затрат для восстановления энергоснабжения и стабилизации цен на топливо: секторальный индекс в апреле составил 50,5 по сравнению с 51,2 в марте.

"Респонденты ожидают роста, хотя и несколько более низкими темпами, чем месяц назад, объемов изготовленной продукции и объемов новых заказов, в том числе экспортных.

Пока остаются негативными оценки объемов незавершенного производства (невыполненных заказов), одновременно несколько ослабли ожидания относительно роста остатков готовой продукции", - добавили в НБУ.

Также сообщается, что предприятия сферы услуг продолжили смягчать негативные оценки относительно своих экономических перспектив благодаря постепенному восстановлению спроса, улучшению ситуации с энергоснабжением и сезонному фактору: секторальный индекс составил 48,8 по сравнению с 45,7 в марте.

При этом опрошенные существенно смягчили негативные оценки относительно объемов новых заказов, одновременно ожидали роста объема предоставленных услуг и услуг в процессе выполнения.

Предприятия строительства предоставили самые сдержанные среди других секторов оценки своих экономических результатов, учитывая низкую финансовую состоятельность потребителей, нехватку инвестиций и неблагоприятные погодные условия: секторальный индекс в апреле составил 44,9 (в марте - 45,9), резюмировали в НБУ.

В отличие от предыдущего месяца респонденты ожидали уменьшения объемов строительства, а также усилили негативные оценки относительно объемов новых заказов.

Большинство предприятий, участвующих в опросах, ожидают подорожания собственной продукции/услуг.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 21 апреля 2023 года. В опросе приняло участие 481 предприятие.

Среди опрошенных предприятий 46,6% - компании промышленности, 28,7% - сферы услуг, 20,8% - торговли, 4% - строительства; 33,1% респондентов - крупные предприятия, 30,6% - средние, 36,4% - малые.

Экономическая правда