В Украине с сегодняшнего дня изменились правила регистрации бизнеса

С 1 мая вступил в силу приказ Минюста, которым утверждены новые формы заявлений в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

Об этом сообщает Нотариальная палата Украины.

Речь идет о приказе ведомства от 29 марта 2023 г. № 1158/5 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства юстиции Украины".

Новые формы заявлений в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований можно скачать на сайте Минюста по ссылке.

Кроме этого, приказом внесены изменения в требования к написанию наименования юридического лица, его обособленного подразделения, общественного формирования, не имеющего статуса юридического лица, кроме организации профсоюза.

Следовательно, для написания наименования юридического лица буквы латинского алфавита используются при написании наименования не только на английском, но и на любом иностранном языке.

Наименование обособленного подразделения вместо слов "отделенное подразделение" ("филиал", "представительство") должно содержать только слово "филиал" или "представительство".

Кроме того, внесены изменения в порядок государственной регистрации юридического лица, ФЛП и общественных формирований, не имеющих статуса юрлица.

А именно при подаче заявления в электронной форме в случае, если для государственной регистрации предусмотрено представление копии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство лица, являющегося конечным бенефициарным владельцем юрлица, к заявлению прилагаются электронные скан-копии таких документов с наложением квалифицированной электронной подписи заявителя.

Экономическая правда