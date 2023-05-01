Из-за обстрелов есть значительные повреждения сетевой инфраструктуры в двух областях – Минэнерго

В Минэнерго заявили, что из-за обстрелов оккупантов есть значительные повреждения сетевой инфраструктуры в Днепропетровской и Херсонской областях.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Вечером 30 апреля и в ночь на 1 мая враг нанес очередной массированный удар по Украине. Повреждений объектов, генерирующих электроэнергию, не зафиксировано.

Однако есть существенные повреждения распределительных сетей. Как следствие, обесточена часть потребителей г. Днепра и области. Также осложнилась ситуация с электроснабжением на Херсонщине - из-за обстрела обесточены более 11 тысяч абонентов в городе Херсон и 7,1 тысячи - в области", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что полное устранение повреждений продлится несколько суток.

Галущенко отметил, что энергетики выполняют работы по восстановлению поставок электроэнергии круглосуточно. В частности, за минувшие сутки запитано более 7 тысяч абонентов в Донецкой области и около 3 тысяч - в Сумской области.

Экономическая правда