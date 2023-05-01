Нефть дешевеет из-за опасений повышения ставок в США

Цены на нефть упали в понедельник, поскольку опасения по поводу экономического влияния потенциального повышения процентных ставок ФРС США и слабых производственных данных Китая были достаточными, чтобы перевесить поддержку от нового сокращения добычи ОПЕК+.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 56 центов, или на 0,7%, до $79,77 за баррель в 05:47 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) потеряла 63 цента, или 0,8%, и торговалась на уровне $76,15.

Причины

Потребительские расходы в США в марте не изменились, поскольку увеличение расходов на услуги было компенсировано снижением расходов на товары, но устойчивое фундаментальное инфляционное давление может привести к тому, что Федеральный резерв снова повысит процентные ставки.

"Перспектива дальнейшего повышения ставок, о котором ФРС объявит на этой неделе, как ожидается, приведет к росту краткосрочной волатильности цен", - сказал руководитель отдела сырьевой и углеродной стратегии Национального банка Австралии (NAB) Баден Мур.

Ожидается, что на этой неделе ФРС повысит процентные ставки еще на 25 б.п. С марта прошлого года Центробанк США повысил учетную ставку на 475 б.п. с почти нулевого уровня до текущего диапазона 4,75%-5%.

На следующей неделе ожидается, что Резервный банк Австралии продолжит паузу в повышении ставок, а Европейский центральный банк может удивить значительным повышением на полпункта в четверг.

Между тем индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) Китая снизился до 49,2 с 51,9 в марте, как показали официальные данные в воскресенье, опустившись ниже 50-пунктовой отметки, разделяющей расширение и сокращение активности на ежемесячной основе.

Экономическая правда