Курс валют 1 мая: как начали неделю наличные доллар и евро

В понедельник, 1 мая, наличные курсы доллара и евро выросли против гривни как на "черном рынке", так и в кассах банков.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 37,66 - 37,83 грн после того, как закончил прошлую неделю укреплением до 37,38 - 37,80 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,27 - 41,57 грн против курса 41,12 - 41,53 грн за евро в пятницу.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,5 - 38,025 грн (курс на 28 апреля - 37,4 - 37,99 грн);

Евро - 41,00 - 41,8 грн (курс на 28 апреля - 41,00 - 41,75 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,22 - 37,72 грн;

Ощадбанк - 37,45 - 38,6 грн;

Укрэксимбанк - 37,6 - 37,1 грн;

Райффайзен - 37,4 - 38,1 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.





