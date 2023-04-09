Baidu подал в суд на Apple из-за фальшивых приложений Ernie в App Store

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Китайский поисковый гигант Baidu подал иски против разработчиков приложений и Apple из-за поддельных копий своего приложения Ernie bot, которое доступно в App Store.

Об этом сообщает Reuters.

"Baidu заявила, что подала иски в Пекинский народный суд Хайдянь против разработчиков контрафактных приложений бота Ernie и компании Apple", - говорится в сообщении.

Бот Ernie на основе искусственного интеллекта компании, запущенный в прошлом месяце, рекламировался как ближайший ответ Китая на чат-бот ChatGPT.

"Сейчас Ernie не имеет ни одного официального приложения", - говорится в заявлении Baidu.

В заявлении Baidu предостерегает, что до официального объявления любое приложение Ernie, которое есть в App Store или других магазинах, является подделкой.

Поиск Reuters в субботу показал, что в App Store Apple все еще есть по меньшей мере четыре приложения с китайскоязычным названием бота Ernie, и все они фальшивые.

Бот Ernie доступен только пользователям, которые подали заявку и получили код доступа. В своем заявлении Baidu также предостерегает от людей, которые продают коды доступа.

Экономическая правда.