Венгрия усилит контроль за зерном, поступающим из Украины

Министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что Венгрия введет новые меры и усилит контроль за зерном, поступающим из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Венгрии.

По словам министра, ситуация для венгерских фермеров ухудшается беспрецедентными объемами импорта украинских зерновых и масличных культур в страны-члены ЕС, граничащие с Украиной, включая Венгрию.

Кроме того, украинское сельское хозяйство, которое пользуется полным беспошлинным доступом, начало экспортировать большое количество мяса птицы, яиц и меда на европейский рынок, вытесняя венгерскую продукцию с традиционных рынков сбыта и снижая отпускные цены фермеров ниже себестоимости производства.

Так, министр также выступил с инициативой ввести обязательное декларирование основных зерновых и масличных культур в Системе электронного контроля за транзитными товарами (EKÁER).

"Декларирование даст более точную картину количества зерновых и масличных культур, поступающих автомобильным транспортом, а также позволит штрафовать грузы, которые не соответствуют обязательствам по декларированию", - говорится в сообщении.

Надь подчеркнул, что незадекларированные грузы считаются имеющими недокументированное происхождение, и на них может быть наложен штраф за невыполнение обязательств или даже конфискованы под залог.

Кроме того, страна продолжит усиливать контроль за импортом, уделяя особое внимание транзитным грузам, чтобы убедиться, что те, которые предназначены для транзита, действительно покидают страну.

Экономическая правда.