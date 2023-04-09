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Для украинцев продлили бесплатный проезд на поезде из Польши в Германию

Воскресенье, 9 апреля 2023, 14:32 - Игорь Пилипив

Для украинцев продлили бесплатный проезд в поезде "Перемышль - Ганновер" до конца мая 2023 года. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Бесплатный проезд поездом "Перемышль - Ганновер" для украинцев продлен до конца мая 2023 года. 

 "Отправление из Перемышля будет происходить по нечетным числам апреля в 22:30. При себе не нужно иметь посадочные талоны. Надо лишь предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что приоритет в перевозке предоставляется людям, которые имеют браслеты от Польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью. В случае нехватки свободных мест необходимо обратиться к волонтерам Красного Креста. Они помогут с размещением, а также гарантированно попасть на следующий поезд. 

Также в Ганновере пассажиров встречают работники или волонтеры, которые укажут маршрут к центрам помощи.

Экономическая правда.

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