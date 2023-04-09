Импорт зерна из Украины будет приостановлен как минимум до июля - правительство Польши

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский заявил, что импорт зерна из Украины будет приостановлен как минимум до июля этого года.

Об этом он рассказал в интервью TVP Info.

Заместитель министра подчеркнул, что Европейский Союз не сделал ничего, чтобы помочь польским фермерам.

"Эффективность в первые часы работы нового министра Роберта Телуса, при поддержке премьер-министра и президента, а также в результате переговоров с президентом Зеленским, показала, что мы способны договориться с Украиной и временно приостановить импорт по крайней мере до июля", - сказал заместитель главы Минсельхоза.

"Я считаю - и это мое мнение - что Европейская комиссия, особенно Германия и Франция, Франция, которая, естественно, является пророссийской, были заинтересованы в том, чтобы заложить мину под польско-украинские отношения", - заявил Ковальский.

По его словам, польско-украинское соглашение по зерну должно стать первым шагом для решения сельскохозяйственного кризиса.

Кроме того, Ковальский высказал мнение, что пошлины должны быть введены на всю сельскохозяйственную продукцию из Украины, и что это начало большой битвы, которую польское правительство сейчас ведет с Европейской комиссией, чтобы защитить польское сельское хозяйство.

"Мы помогаем Украине, но мы должны быть транзитной страной. Все продукты должны идти через Польшу, они не могут навредить польским фермерам, польским производителям и вызвать кризис продовольственной безопасности", - сказал Ковальский.

Как сообщалось, польские фермеры пригрозили на три дня заблокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск", если не будет урегулирован вопрос продажи в Польше украинского зерна.

Напомним:

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что украинская сторона предложила на время полностью остановить ввоз зерна в Польшу, но не транзит.