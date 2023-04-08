Условия МВФ: Украина должна провести реформу корпоративного управления госкомпаний

Среди критериев программы финансирования МВФ для Украины - реформа корпоративного управления госпредприятий, в частности, власть должна провести реформу корпоративного управления "ОГТСУ".

Об этом говорится в дайджесте SOE Weekly для ЭП.

Согласно программе МВФ, украинская власть взяла на себя обязательства осуществить следующие шаги по реформе корпоративного управления "Оператора газотранспортной системы Украины" ("ОГТСУ"):

Передать все корпоративные права (доли) "ОГТСУ" от "Магистральных газопроводов Украины" ("МГУ") Министерству энергетики и принять новую редакцию устава "ОГТСУ", который был разработан и согласован с Секретариатом Энергетического Сообщества до конца июня 2023 года (структурный маяк); Избрать и назначить наблюдательный совет "ОГТСУ" до конца октября 2023 года; После этого назначить нового руководителя "ОГТСУ" и в конце концов ликвидировать "МГУ".

Кроме этого, предусмотрено, что власти должны возобновить регулярную отчетность госпредприятий.

Так, Министерство финансов планирует постепенно восстановить все требования к отчетности госпредприятий (кроме тех, которые расположены на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий), что станет важным вкладом в оценку фискальных рисков, в частности, при подготовке среднесрочного бюджетного планирования.

Также предусмотрено, что НБУ проведет детальную диагностику банков до конца декабря 2023 года.

Кроме этого, власти взяли на себя обязательства усилить корпоративное управление госпредприятий.

Так, до октября 2023 года должен быть принят законопроект, который приведет систему корпоративного управления госпредприятий в соответствие с Руководящими принципами OECP (законопроект № 5593-д), в частности путем усиления подотчетности и расширения полномочий набсоветов, чтобы они имели окончательные полномочия назначать и увольнять руководителей предприятий.

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Экономическая правда