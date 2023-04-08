Twitter убрал ограничения на аккаунты российских властей

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Twitter снял ограничения на учетные записи связанные с российскими властями, которые были применены в апреле прошлого года после полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает The Telegraph.

Тесты, которые провело издание на прошлой неделе, показали, что российские правительственные аккаунты появляются в верхней части определенных результатов поиска и в предложениях других аккаунтов для подписки.

В частности, речь идет об аккаунтах президента Путина, Министерства иностранных дел России и их посольства в Британии.

В апреле прошлого года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Twitter заявил, что "не будет усиливать или рекомендовать правительственные аккаунты, принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооруженном межгосударственном конфликте", заявив, что эта политика будет немедленно применена к российским правительственным аккаунтам.

Это означало, что аккаунты не будут рекомендоваться в поисковой выдаче, домашней ленте и других частях сервиса.

Однако теперь российские правительственные аккаунты появляются в верхней части определенных результатов поиска и в алгоритмически управляемой ленте "Для вас" для вновь созданных аккаунтов, даже если они не подписывались на них.

По словам бывших руководителей Twitter, крайне маловероятно, что это изменение произошло бы случайно или без ведома и указания сотрудников компании.

Также Twitter на прошлой неделе ослабил ограничения на учетные записи государственных медиа России и Китая, такие как RT и Global Times, введенные в 2020 году.

Экономическая правда.