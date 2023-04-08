Минфин США отправит своих представителей в Европу, чтобы усилить давление на РФ

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Должностные лица Министерства финансов США, которые отвечают за санкции, планируют в этом месяце посетить Европу, чтобы оказать давление на фирмы и страны, которые все еще ведут бизнес с РФ, и заставить их разорвать финансовые связи.

Об этом сообщает AP.

Специалисты по вопросам санкций и финансирования терроризма Лиз Розенберг и Брайан Нельсон в апреле поедут в Европу, чтобы встретиться с руководителями финансовых учреждений в Швейцарии, Италии и Германии.

Отмечается, что представители Минфина США планируют поделиться разведывательной информацией о потенциальных нарушителях санкций и предупредить о возможных наказаниях за их несоблюдение.

Месседж, который представители американского правительства готовят для европейских коллег, заключается в том, что те, кто работает с РФ, должны принять решение: продолжать ли оказывать Москве материальную поддержку, или вести дела со странами, которые представляют 50% мировой экономики.

Кроме Европы Розенберг также посетит республику Казахстан, чтобы призвать частный бизнес страны не оказывать материальную или разведывательную поддержку Кремля.

Напомним:

Польша и страны Балтии предложили включить в 11-й пакет санкций Европейского союза сферу атомной энергетики России.