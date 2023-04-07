Топ-менеджер Porsche предлагал Путину возобновить производство "Волги" на заводах Volkswagen в РФ – СМИ

Австрийский бизнесмен и член наблюдательного совета Porsche Зигфрид Вольф в январе 2023 года написал письмо президенту РФ Путину, предложив выпускать автомобили "Волга" на российских заводах Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде.

Об этом пишет Der Spiegel, которое располагает письмом бизнесмена.

Газета называет Вольфа одним из самых влиятельных представителей европейского автопрома.

Подчеркивается, что он давно связан с российским бизнесом, в частности, с олигархом Олегом Дерипаской.

Так, в 2008 году Вольф вошел в совет директоров компании миллиардера "Русские машины", в которую, в частности, входит группа ГАЗ, а в 2010-м год стал председателем совета директоров.

Он также входит в наблюдательные советы немецкого производителя автокомплектующих Schaeffler, а также автоконцерна Porsche SE, который контролирует концерн Volkswagen.

Также, по данным издания, до конца 2022 года Вольф входил в наблюдательный совет группы ГАЗ. Он владеет примерно 10% ее акций.

По данным Der Spiegel, письмо Вольфа начинается со слов: "Уважаемый Владимир Владимирович".

В письме Вольф писал, что в нынешних условиях "в России ощущается нехватка качественных автомобилей", но инвестиционный проект Вольфа по восстановлению производства легковых автомобилей "может решить эту проблему". Согласно тексту письма, Вольф хотел бы реализовывать его совместно с российским автопроизводителем ГАЗ.

Бизнесмен попросил на эти цели кредит на сумму более 60 миллиардов рублей с льготной процентной ставкой в 1% и полмиллиарда рублей на исследования и разработки в 2023 и 2024 годах. Кроме того, согласно выдвинутому предложению, российские власти должны в течение девяти месяцев выплачивать не менее двух третей заработной платы сотрудникам на калужском и нижегородском заводах.

Вольф заявлял, что "принципиальное соглашение" с высшим руководством Volkswagen достигнуто, а не позднее марта решение будет окончательно одобрено наблюдательным советом концерна. В письме он называет себя "всемирно известным инвестором, который внес большой вклад в развитие российской экономики".

Вольф, помимо возрождения "Волги", предложил во второй половине 2023 года возобновить производство автомобилей бренда Skoda, принадлежащего Volkswagen.

По его плану, начать можно с модели Rapid на заводе в Калуге, а затем наладить производство моделей Octavia, Kodiaq и Karoq в Нижнем Новгороде. При этом Вольф предлагал сильно "переделать" внешний вид автомобилей, используя "характерные черты" моделей "Волга" и "Победа", цитирует Meduza материал немецкой газеты.

Вольф в частности, писал, что благодаря его инициативе "будет удовлетворена потребность российских потребителей в высококачественных и надежных транспортных средствах". Предполагалось, что будут выпускать 270 тысяч автомобилей в год, а также появятся более 12 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.

Бизнесмен писал также, что управлять программой будет компания "ПромАвтоКонсалт", которая, по словам Вольфа, принадлежит ему.

При этом Der Spiegel выразила сомнения относительно реалистичности плана Вольфа, отмечая, что он, вероятно, полностью полагается на свои международные связи, а также надеется, что санкции против России в какой-то момент будут ослаблены.

Издание отмечает, что Путин был поражен планом Вольфа. "Учитывая состояние автомобильной промышленности, мы можем поддержать эту идею", - якобы написал Путин. Der Spiegel не уточнило, было ли отправлено это письмо бизнесмену. Поддержал инициативу Вольфа и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как добавляет Meduza, предполагалось, что "ПромАвтоКонсалт" станет владельцем активов Volkswagen в России. Так, немецкий концерн подтвердил, что компания Вольфа интересовалась их покупкой, но в итоге Volkswagen выбрал другого покупателя, им стал один из крупнейших дилерских холдингов в России "Авилон".

Однако сделка не состоялась, поскольку Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество Volkswagen в России по иску группы "ГАЗ", добавляет Meduza. Российская компания в своей жалобе требовала признать недействительным расторжение Volkswagen соглашения о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде.

Der Spiegel размышляет, не было ли это "местью" за то, что немецкий концерн выбрал другого покупателя. В Volkswagen были удивлены иском "ГАЗа", поскольку компании в середине 2022 года прекратили партнерские отношения на "взаимовыгодных условиях", пишет Meduza.

В комментарии журналистам Вольф заявил, что решительно осуждает российско-украинскую войну, никогда не участвовал в "производстве вооружений" и не работает с людьми или компаниями, которые находятся под санкциями. Группа "ГАЗ", Кремль и "ПромАвтоКонсалт" не ответили на запросы издания.

В то же время в Porsche заявили, что о письме Вольфа Путину ничего не знают.

Экономическая правда