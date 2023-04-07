Starbucks седьмой год занимает позицию самого дорогого бренда общепита

Американская сеть кофеен Starbucks седьмой год занимает позицию самого дорогого бренда мира в сегменте общественного питания.

Об этом свидетельствуют данные Brand Finance, передает Интерфакс-Украина.

За 2022 год стоимость бренда выросла на 17%, до 53,4 млрд долл. Благодаря этому Starbucks увеличила разрыв от сети ресторанов быстрого питания McDonald's, занимающей второе место. Стоимость McDonald's в прошлом году сократилась на 7% до 36,9 млрд долл.

Третье место в рейтинге заняла сеть KFC (17,7 млрд долл), четвертое – пиццерии Domino's (7,4 млрд долл), пятое – Subway (7,1 млрд долл).

Единственным брендом не из США в десятке лучших стала канадская сеть Tim Hortons – она занимает седьмое место с показателем 6,1 млрд дол.