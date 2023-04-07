Правительство предлагает отменить налогообложение компенсации по ипотеке

Кабинет Министров на заседании в пятницу, 7 апреля, поддержал законопроект, предусматривающий отмену налогообложения компенсации по ипотечному кредиту.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В правительстве напомнили, что сейчас в Украине действует программа льготного ипотечного кредитования "єОселя", которой могут воспользоваться военнослужащие, защитники Украины, медицинские работники, ученые, учителя.

"Согласно законопроекту, не нужно будет платить ни 18% налога на доходы физических лиц, ни 1,5% военного сбора. Это снизит финансовое давление на семьи, которые получили жилье и выплачивают кредит", – отметил премьер-министр Денис Шмигаль.

В общей сложности благодаря программе "єОселя" почти тысяча семей получили жилье. Выданы льготные кредиты на 1,2 млрд грн.

Экономическая правда