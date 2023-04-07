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Правительство впервые с 2014 года повысило стоимость акцизных марок

Пятница, 7 апреля 2023, 17:55 - Алексей Павлыш

Кабмин пересмотрел размер платы за акцизные марки для алкогольных напитков и табачных изделий, повысив их на 80%.

Соответствующее решение правительство приняло 7 апреля, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Постановлением правительства установлена такая плата за единицу марки акцизного налога:

  • для алкогольных напитков - около 35 коп. (стоимость марки увеличилась на 16 коп. к действующему размеру платы);
  • для табачных изделий, табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТИЭН) с помощью подогревателя с электронным управлением и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, - около 16 коп. (или + 7 коп. к действующему размеру платы).

Стоимость марки акцизного налога не менялась с 2014 года, добавили в Минфине.

Повышение платы объясняется увеличением расходов, связанных с производством, хранением и реализацией марок.

Так, в этом году стоимость защищенной бумаги выросла в 2,1 раза по сравнению с 2022 годом.

Как добавили в Минфине, также при расчете себестоимости изготовления марок акцизного налога необходимо учесть:

  • рост в 2023 году стоимости изготовления Банкнотно-монетным двором Национального банка Украины интаглио-форм на 56%;
  • увеличение цен на энергоносители и использование альтернативных источников;
  • увеличение сложности и стоимости логистических операций, услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования иностранного производства и т.д.

Экономическая правда

Кабмин акциз алкоголь табак
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