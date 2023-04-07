Правительство подготовило санкции против Сирии, их рассмотрит СНБО

Кабинет Министров на заседании в пятницу, 7 апреля, поддержал вынесение на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций против Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Предварительно предложения были рассмотрены и рекомендованы к представлению в СНБО Межведомственной рабочей группой по реализации государственной санкционной политики под председательством первого вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко.

Против Сирии предлагается ввести следующие санкции:

ограничить торговые операции в части запрещения экспортно-импортных операций с резидентами Сирийской Арабской Республики, операций по переработке с предприятиями-резидентами САР, запрещение осуществления инвестиций в Сирию;

полностью прекратить транзит ресурсов, полетов и перевозок резидентами САР через территорию Украины;

остановить выполнение экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов САР, предотвращать выведение ими капиталов резидентами за пределы нашего государства;

запреты осуществления НБУ регистрации международной платежной системы, оператором которой является резидент САР, остановка обслуживания электронных платежных средств (включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированных резидентами Сирийской Арабской Республики,

запретить передачу резидентам Сирийской Арабской Республики технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

запретить захождение невоенных судов и военных кораблей под флагом САР к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам.

В правительстве пояснили, что санкции вводятся, поскольку сирийские суда принимали участие в нелегальном вывозе с оккупированной территории Украины зерна, Сирия "признала" так называемые "ДНР" и "ЛНР", снабжала России оружием и всесторонне поддерживает режим Путина.

"Уже введены санкции против Башара Асада и других руководителей Сирии. Украина разорвала дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой, прекращает и отменяет межгосударственные договоры, заключенные в предыдущие годы.

Сегодня правительство предложило финальный жесткий, но абсолютно адекватный ответ на позицию Сирии – введение секторальных санкций против страны сроком на пятьдесят лет. Таким образом, вопросы экономических отношений с Сирией будут закрыты и надолго", - отметила Свириденко.

Санкции вступят в силу с момента принятия соответствующего решения Советом национальной безопасности и обороны, введения его в действие президентом и утверждения постановлением Верховной Рады.

Экономическая правда