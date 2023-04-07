Tesla снижает цены на свои электромобили в США пятый раз с начала года

Автопроизводитель Tesla снизил цены в США от 2% до почти 6% - компания продолжает кампанию скидок на свои электромобили, что, по мнению аналитиков, может повредить прибыльности.

Об этом пишет Reuters.

Пятое такое снижение цен на крупнейшем рынке Tesla с начала года происходит в то время, когда Соединенные Штаты готовятся принять более жесткие стандарты в этом месяце, которые, как ожидается, ограничат налоговые льготы на электромобили.

Tesla снизила цены на обе версии своего седана Model 3 на $1,000 и на кроссовер Model Y на $2,000, говорится на сайте компании. Она также снизила цены на обе версии своих более дорогих Model S и Model X на $5 000.

Компания заявила, что более жесткие американские стандарты уменьшат налоговую скидку в размере $7 500 на базовую заднеприводную Model 3, которая действует с января.

На этой неделе Tesla сообщила, что в первом квартале было поставлено почти 423 тыс автомобилей, что всего на 4% больше, чем в предыдущем квартале, после снижения цен в США, Китае и на других рынках, направленного на стимулирование спроса.

В этом году Tesla поставила себе цель осуществить 1,8 миллиона поставок.

С начала года Tesla снизила цену на свою базовую Model 3 на 11%, а на базовую Model Y - на 20%.

Экономическая правда