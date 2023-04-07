Местные бюджеты в первом квартале нарастили налоговые поступления на 20%

За первый квартал года в общий фонд местных бюджетов поступило 103,8 млрд грн, что на 17,1 млрд грн или 19,7% больше, чем в аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Основными доходами местных бюджетов в первые три месяца года были:

68,2 млрд грн – налог на доходы физических лиц;

13,5 млрд грн – единый налог;

7,9 млрд грн – плата за землю;

4,7 млрд грн – акцизный налог;

3,7 млрд грн – налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;

1,9 млрд грн – налог на недвижимое имущество;

3,8 млрд грн – доходы от других налогов.

Весомый прирост доходов общего фонда местных бюджетов зафиксировали в Житомирской (+61%), Черниговской (+58,4%), Закарпатской (+53,3%), Волынской (+48,2%), Черкасской (+46,1%) ), Львовской (+43,6%), Ровенской (+42,4%), Черновицкой (+42%) областях.

Увеличение доходов в этих областях в Минфине объясняют тем, что в эти регионы в большинстве своем переместились ВПЛ и бизнес с территорий, где ведутся либо велись боевые действия, либо с территорий, которые были или являются временно оккупированными российскими войсками.

Меньше доходов получили местные бюджеты тех областей, где проходят активные боевые действия или которые были или временно оккупированы. В частности, в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях.

Минфин

Экономическая правда