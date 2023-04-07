Суд не разрешил Коломойскому аннулировать кредитные договоры ПриватБанка с НБУ на 18 миллиардов

Верховный Суд 7 апреля 2023 года удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка и подтвердил законность пяти кредитных договоров, заключенных между НБУ и ПриватБанком в 2008 - 2015 годах и договоров поручительства, которые обеспечивали их выполнение.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В частности, суд кассационной инстанции отменил решение Хозяйственного суда города Киева от 19 июня 2020 года и постановление Северного апелляционного хозсуда от 3 августа 2022 года, которыми удовлетворили иск экс-акционера ПриватБанка Игоря Коломойского и признали недействительными эти кредитные договоры и его личное поручительство по предоставленным кредитам.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит, подчеркнули в Нацбанке.

"Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение Верховного Суда. Суд поддержал правовую позицию Национального банка и подтвердил, что кредитование ПриватБанка происходило Национальным банком с соблюдением требований закона", - прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

В НБУ напомнили, что в течение 2008 - 2015 годов Нацбанк по оспариваемым договорам предоставил ПриватБанку кредиты для поддержания ликвидности на общую сумму 18,3 млрд грн.

"В 2016 году Игорь Коломойский, который в то время был совладельцем ПриватБанка, заключил с Нацбанком договоры поручительства, по которым он лично гарантировал возврат банком полученных кредитов. В мае 2019 года Игорь Коломойский подал иск в Хозяйственный суд города Киева о признании недействительными этих кредитных договоров, а также договоров поручительства. В июне 2020 года суд первой инстанции удовлетворил иск бывшего акционера. Это решение подтвердил и суд апелляционной инстанции", - напомнили в Нацбанке.

Отмечается, что, не согласившись с вынесенным решением, Нацбанк обжаловал его в Верховном Суде. В апреле 2020 года государственный ПриватБанк полностью вернул Нацбанку полученные кредиты.

Экономическая правда