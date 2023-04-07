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На Черкасской ТЭЦ авария: часть города останется без отопления и горячей воды

Пятница, 7 апреля 2023, 13:04 - Алексей Павлыш

На Черкасской ТЭЦ заявили, что в результате аварийной ситуации на прямом трубопроводе сетевой воды, теплоэлектроцентраль преждевременно остановила производство тепловой энергии.

Об этом сообщает пресс-служба ТЭЦ.

"Поэтому, с сегодняшнего дня услуга по централизованному отоплению и горячему водоснабжению потребителям ОП "Черкасская ТЭЦ" ЧАО "Черкасское химволокно" предоставляться не будет.

Напомним, что предприятие после завершения отопительного сезона 2022-2023гг., начиная с 09.04.2023 года, планировало прекратить генерацию тепловой и электрической энергии из-за необходимости проведения ремонтных работ на основном производственном оборудовании предприятия, которые возможно осуществить только при условии полного отключения энергооборудования", - добавили в компании.

Отмечается, что сейчас ремонтная бригада станции оперативно устраняет последствия аварийной ситуации на прямом трубопроводе сетевой воды и начинает проведение ремонтной кампании.

Как отметил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, ТЭЦ внепланово останавливается на ремонт, он призвал отнестись к ситуации с пониманием.

Ранее горсовет Черкасс планировал остановить ТЭЦ 9 апреля, после завершения отопительного сезона, ремонт должен был длиться почти месяц.

Черкасская ТЭЦ подает горячую воду и тепло в 800 домов Черкасс.

Экономическая правда

ТЭЦ тепло вода
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