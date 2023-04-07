Toyota планирует выпустить 10 новых моделей электромобилей до 2026 года

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp представит 10 новых моделей на аккумуляторных батареях и планирует продавать 1,5 миллиона электромобилей в год к 2026 году, стремясь к стремительному росту на рынке, где ее уже давно обогнали конкуренты.

Об этом пишет Reuters.

Крупнейший автопроизводитель в мире по объему продаж также создаст новое специализированное подразделение, которое сосредоточится на электромобилях следующего поколения, заявили топ-менеджеры компании на брифинге в пятницу, рассказывая о планах новой руководящей команды.

Toyota, включая ее люксовый бренд Lexus, пока имеет только три модели электромобилей на рынке, и в прошлом году продала менее 25 тыс таких электромобилей по всему миру.

Инвесторы и экологические группы критикуют Toyota за то, что она не спешит внедрять автомобили на батереях, отмечая, что она потеряла позиции в пользу Tesla Inc и других компаний, которые более ловко удовлетворяют быстрорастущий спрос.

Японский автопроизводитель возразил, что электромобили - это лишь один из вариантов для клиентов, и что бензиново-электрические гибриды, такие как Prius, являются более реалистичным выбором для некоторых рынков и водителей.

"В ближайшие несколько лет мы расширим наш модельный ряд в важной категории электромобилей", - заявил на брифинге генеральный директор Кодзи Сато, но добавил, что гибриды будут оставаться важной опорой.

Ожидается, что к 2030 году электромобили будут составлять более половины мирового производства автомобилей.

Удовлетворение этого спроса будет критически важным для Toyota, которая также заявила, что увеличит производство в Соединенных Штатах, где рост электромобилей опережает рост рынка в целом.

Toyota сообщила, что продажи в США упали почти на 9% в течение первого квартала. В противоположность этому, General Motors продемонстрировала рост на 18%, чему способствовал больший спрос на электромобили со стороны автопарков и коммерческих клиентов.

Экономическая правда