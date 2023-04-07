Нефть завершила ростом третью неделю подряд

Котировки нефти в четверг несколько выросли и завершили третью неделю ростом. В пятницу, 7 апреля, биржи США и большинства стран Европы закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Об этом сообщает Enkorr.

Июньские фьючерсы на нефть Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,13 долл. (на 0,15%) – до 85,12 долл. за баррель.

Майские фьючерсы на WTI подорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,09 долл. (на 0,1%) – до 80,7 долл. за баррель.

По итогам четырех дней недели Brent подорожала на 6,6%, WTI – почти на 6,7% по решению ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, дополнительное сокращение добычи.

"Поддержку нефтяному рынку на этой неделе также предоставили данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,74 млн баррелей, бензина – на 4,12 млн баррелей, дистиллятов – на 3,63 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение резервов во всех трех категориях", – добавляет издание.