Молдова избавляется от российского газа: подписала контракт с Грецией

Молдова, зависимая от поставок российского газа, подписала рамочное соглашение с греческой государственной компанией DEPA Commercial о поставках голубого топлива.

Об этом сообщило государственное коммунальное предприятие Energocom из Молдовы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на молдавский телеканал TV8.

Документ подписали в Афинах во время официального визита в Грецию министра энергетики Виктора Парликова и руководителя государственной компании Energocom Виктора Бинзаря.

Грецию считают стратегической точкой с доступными источниками энергии, где уже работает терминал сжиженного природного газа (СПГ), а второй терминал будет завершен до конца года.

Бинзар сообщил, что трейдеры в регионе поставляют газ из нескольких географических точек, включая Восток, США и Африку, по выгодным ценам.

Этот контракт предшествует любому контракту купли-продажи и является обязательным для выполнения между компаниями в Европейском Союзе.

"Сотрудничество между Молдовой и Грецией позволит увеличить роль подземных месторождений газа в Украине для обеспечения Центральной Европы природным газом в холодный период текущего года. Опыт Energocom прошлого сезона по использованию интерконнектора Греция-Болгария показал возможность использования трансбалканского газопровода в реверсивном режиме", - сообщил министр энергетики Парликов.

Молдова почти полностью зависела от российской газовой компании "Газпром" по импорту газа. Поставки природного газа приводили к частым спорам между Молдовой и Россией.

Напомним, журналисты-расследователи недавно узнали о российской стратегии влияния на Молдову, которая предусматривала эксплуатациюзависимости страны от российского импорта, в частности газа, для достижения политических целей.