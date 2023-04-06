Сингапур почти утроил импорт российской нефти после запрета ЕС

Импорт российской нефти в Сингапур почти утроился в первом квартале 2023 года - после того, как ЕС запретил импорт нефтепродуктов из России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на правительственные данные.

За этот период азиатский нефтяной хаб импортировал 741 тыс тонн российской нефти, что составляет около 23% от общего объема импорта нефтепродуктов Сингапура, свидетельствуют подсчеты Reuters, сделанные на основе данных Enterprise Singapore.

Это больше, чем 261 тыс тонн, импортированных в четвертом квартале прошлого года.

"ЕС запретил импорт российских нефтепродуктов с 5 февраля, а G7, ЕС и Австралия ввели ограничения на торговлю российской нефтью с использованием западных кораблей и страхования в размере $45.

Ограничения, которые изменили мировые потоки торговли нефтью, направлены на ограничение доходов Москвы, в то же время позволяя российским поставкам оставаться на рынке и удерживать мировые цены на нефть на низком уровне", - пишет агентство.

Общий экспорт сингапурской нефти, которая может использоваться для смешивания топлива, а также является ключевым ингредиентом таких продуктов, как пластмассы и краски, вырос до 946 тыс тонн в первом квартале этого года, что на 26% больше, чем в четвертом квартале 2022 года.

Ключевыми покупателями нефти из Сингапура являются Южная Корея, Китай, Тайвань и Япония, свидетельствуют правительственные данные.

Сингапур не является участником запрета ЕС, но в феврале чиновник заявил, что компаниям в стране придется учитывать и управлять любым потенциальным влиянием на свою деловую активность, транзакции и отношения с клиентами при работе с российской нефтью и нефтепродуктами.

С другой стороны, России удалось найти альтернативных покупателей для своей нефти: поставки в Бразилию, Тунис и коммерческие центры на Ближнем Востоке выросли до рекордных уровней в 2022 году, и трейдеры и аналитики ожидают, что эта тенденция продолжится.

Напомним:

Сообщалось, что спрос на нефтехранилища в Сингапуре стремительно растет, что свидетельствует о том, что российское сырье смешивают с другими сортами, а затем реэкспортируют по всему миру.

Экономическая правда