Рынок труда возвращается к уровню января 2022 года – ЦЭС

Количество ваканий на рынке по итогам марта выросло до 91% от базового уровня начала 2022 года.

Об этом говорится в Трекере экономики Украины во время полномасштабной войны от Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Отмечается, что количество соискателей работы в марте уменьшилось до 109% от базового уровня.

"Учитывая стабилизацию электроснабжения и постепенное восстановление общей деловой активности, можно с определенным оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие ситуации на рынке труда", - заявили в ЦЭС.

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Экономическая правда