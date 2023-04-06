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Рынок труда возвращается к уровню января 2022 года – ЦЭС

Четверг, 6 апреля 2023, 18:22 - Алексей Павлыш

Количество ваканий на рынке по итогам марта выросло до 91% от базового уровня начала 2022 года.

Об этом говорится в Трекере экономики Украины во время полномасштабной войны от Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Отмечается, что количество соискателей работы в марте уменьшилось до 109% от базового уровня.

 
 

"Учитывая стабилизацию электроснабжения и постепенное восстановление общей деловой активности, можно с определенным оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие ситуации на рынке труда", - заявили в ЦЭС.

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Экономическая правда

работа
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