ВАКС оправдал экспредседателя Счетной палаты по делу о завладении служебной квартирой

Высший антикоррупционный суд оправдал экспредседателя Счетной палаты (2012-2018 гг.), главного контролера ведомства и его племянника по делу о присвоении служебной квартиры за 1,4 миллиона гривен.

Об этом сообщили пресс-службы ВАКС и САП.

"Указанные лица оправданы в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения", - отметили в ВАКС.

В САП заявили, что будут оспаривать это решение суда. Прокуроры готовят апелляционную жалобу.

"В ходе досудебного расследования прокурорами САП и детективами НАБУ собрано достаточно доказательств, подтверждающих, что указанные лица путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору завладели государственным имуществом, а именно квартирой стоимостью почти 1,4 млн грн", - добавили в прокуратуре.

Как пишет Укринформ, бывший глава Счетной палаты Роман Магута находился под следствием по делу с 2016 года. Правоохранители установили, что фигурант помог отчуждать служебную квартиру в пользу родственника эксдиректора департамента по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и охраны окружающей среды Счетной палаты Марии Шулежко.

По данным следствия, Шулежко обратилась к Магуте с просьбой приватизировать двухкомнатную квартиру стоимостью почти 1,4 млн грн, приобретенную Счетной палатой в декабре 2013 года, на что тот согласился. В квартире прописали племянника Шулежко. Последний квартиру приватизировал и передарил.