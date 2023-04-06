Китай хочет проложить подводную интернет-сеть за $500 миллионов, чтобы конкурировать с США

Китайские государственные телекоммуникационные компании разрабатывают подводную оптоволоконную интернет-кабельную сеть стоимостью 500 миллионов долларов, которая соединит Азию, Ближний Восток и Европу, чтобы конкурировать с аналогичным проектом, поддерживаемым США.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 4 источника, участвующих в сделке.

По словам четырех человек, которые непосредственно знакомы с планом, три основных китайских оператора - China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited и China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom) - разрабатывают одну из самых современных и разветвленных подводных кабельных сетей в мире.

Кабель EMA (Европа-Ближний Восток-Азия) соединит Гонконг с китайской островной провинцией Хайнань, а затем проляжет до Сингапура, Пакистана, Саудовской Аравии, Египта и Франции, рассказали 4 собеседника. Они попросили не называть их имен, поскольку им не разрешено обсуждать потенциальную коммерческую тайну.

По словам собеседников, кабель, строительство которого обойдется примерно в 500 миллионов долларов, будет изготовлен и проложен китайской компанией HMN Technologies Co Ltd, быстрорастущей кабельной фирмой, чья компания-предшественница была мажоритарным акционером китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies.

По словам источников, HMN Tech, мажоритарным владельцем которой является шанхайская компания Hengtong Optic-Electric Co Ltd, получит субсидии от китайского государства на строительство кабеля.

China Mobile, China Telecom, China Unicom, HMN Tech, Hengtong и Министерство иностранных дел Китая не ответили на запросы о комментариях.

Новости о запланированном кабеле появились после того, как в прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что правительство США, обеспокоенное тем, что Пекин собирает интернет-данные, за последние четыре года успешно сорвало ряд китайских проектов по прокладке подводных кабелей за рубежом.

Вашингтон также заблокировал лицензии на запланированные частные подводные кабели, которые бы соединили Соединенные Штаты с Гонконгом, включая проекты под руководством Google LLC, Meta Platforms, Inc и Amazon.com Inc.

По подводным кабелям передается более 95% всего международного интернет-трафика. Эти высокоскоростные каналы на протяжении десятилетий принадлежат группам телекоммуникационных и технологических компаний, которые объединяют свои ресурсы для построения этих огромных сетей, чтобы данные могли беспрепятственно перемещаться по всему миру.

Но эти кабели, уязвимые для шпионажа и саботажа, стали оружием влияния в эскалации конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем. Сверхдержавы борются за доминирование над передовыми технологиями, которые могут определить экономическое и военное превосходство в ближайшие десятилетия.

Возглавляемый Китаем проект EMA имеет целью составить прямую конкуренцию другому кабелю, который сейчас строит американская компания SubCom LLC, под названием SeaMeWe-6 (Юго-Восточная Азия-Ближний Восток-Западная Европа-6), который также соединит Сингапур с Францией через Пакистан, Саудовскую Аравию, Египет и полдюжины других стран, расположенных вдоль маршрута.

Экономическая правда