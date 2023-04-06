Владелец украинского Depositphotos сократит 500 сотрудников

Компания VistaPrint, являющаяся владельцем украинского Depositphotos, объявила о сокращении 500 работников.

Об этом сообщает AIN.ua.

Такой шаг объясняют уменьшением издержек, сокращение коснется менее 10% штата.

"Эти действия были предприняты таким образом, что, по нашему мнению, позволит нам сосредоточиться на создании продуктов, которые нравятся людям, одновременно повышая скорость и качество нашей разработки", - прокомментировали в компании.

Сколько человек из украинской команды попадут под сокращение в Vista не прокомментировали.

"Мы не предоставляем данные об уволенных членах команды в отдельных регионах. Мы продолжаем работать в Украине, и более 400 членов нашей команды в Украине играют немаловажную роль в будущем успехе Vista", – добавили в компании.

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