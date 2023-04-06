Курс валют на 6 апреля: гривня слабеет против доллара и евро
В четверг, 6 апреля, наличные доллар и евро несколько подорожали на черном рынке, в банках доллар подешевел, евро - дорожает.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 13:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 37,31 - 37,46 грн, а в среду, 5 апреля, курс колебался между 36,98 - 37,28 грн. Курсовый спрэд повысился, что значит, что купить доллар стало дороже.
Касательно "черного" курса гривни к евро, в это же время курс составлял 40,46 - 40,66 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,19 - 40,57 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 36,9 – 37,45 грн (курс на 5 апреля – 36,9 – 37,5 грн);
- Евро – 40,0 – 40,85 грн (курс на 5 апреля – 40,05 – 40,75 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,8 – 37,3 грн;
- Ощадбанк – 36,65 – 37,95 грн;
- Укрэксимбанк – 37,05 – 37,65 грн;
- Райффайзен – 37,1 – 37,6 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.