Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 6 апреля: гривня слабеет против доллара и евро

Четверг, 6 апреля 2023, 13:48 - Анастасия Жарикова

В четверг, 6 апреля, наличные доллар и евро несколько подорожали на черном рынке, в банках доллар подешевел, евро - дорожает.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 13:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 37,31 - 37,46 грн, а в среду, 5 апреля, курс колебался между 36,98 - 37,28 грн. Курсовый спрэд повысился, что значит, что купить доллар стало дороже.

Касательно "черного" курса гривни к евро, в это же время курс составлял 40,46 - 40,66 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,19 - 40,57 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 36,9 – 37,45 грн (курс на 5 апреля – 36,9 – 37,5 грн);
  • Евро – 40,0 – 40,85 грн (курс на 5 апреля – 40,05 – 40,75 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 36,8 – 37,3 грн;
  • Ощадбанк – 36,65 – 37,95 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,05 – 37,65 грн;
  • Райффайзен – 37,1 – 37,6 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

курс валют гривня доллар евро
Материалы по теме
Курс валют на 5 апреля: гривня слабеет после длительного укрепления 5 апреля 2023, 11:26
Курс валют на 4 апреля: доллар "на черном рынке" подешевел до 36,9 4 апреля 2023, 13:53
Курс валют на 31 марта: гривня укрепляется к доллару, слабеет к евро 31 марта 2023, 16:03
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте