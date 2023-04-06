Россияне начали скупать недвижимость в Таиланде и Индонезии

С начала 2023 года активность россиян на таиландском рынке недвижимости выросла более чем в три раза, на рынке Индонезии - более чем в два раза. Многие рассматривают недвижимость в Азии как инвестицию: с оживлением туризма и открытием границ Китая спрос на покупку и аренду жилья вырастет.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.

При этом интерес россиян к недвижимости в Турции существенно снизился, пишет газета.

Так, по данным Tranio, интерес россиян к недвижимости в Таиланде в первом квартале 2023 года вырос на 57% в годовом измерении, к жилью в Индонезии - на 39%. В Barnes International Moscow заявили о росте спроса на Таиланд и Индонезию на 30% за год. Сейчас эти страны формируют 20% общего объема спроса на зарубежную недвижимость.

Согласно оценке Prian.ru, в январе-марте спрос на недвижимость в Таиланде вырос в 3,4 раза год к году, в Индонезии - в 2,2 раза. Эти направления сейчас формируют 95% спроса на объекты в Юго-Восточной Азии, заявил главный редактор портала Филипп Березин.

Рост интереса к Таиланду и Индонезии он объяснил желанием россиян вложить средства за рубежом при условии сокращения количества доступных направлений.

На рынок Азии переориентировались те, кто планировал покупать недвижимость в Турции, заявила коммерческий директор Tranio Елена Милишенкова. "Усложнение процедуры получения вида на жительство, взлет цен на курортах Анталии и опасения, связанные с землетрясением, заставили инвесторов расширить поле поиска", - пояснила она.

Многие покупатели рассматривают недвижимость в Азии как инвестицию, отметил главный редактор Prian.ru Березин. "С оживлением туризма и открытием границ Китая спрос и на покупку, и на аренду вырастет", - прогнозирует эксперт.

Согласно подсчетам Prian.ru, арендный доход в этих странах может составлять 7-9% годовых, благодаря подорожанию во время строительства удастся заработать до 40-50%.

Экономическая правда