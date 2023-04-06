Украинцы с начала года получили через Приватбанк $1,3 миллиарда международных переводов

За первый квартал года украинцы получили международные переводы через Приватбанк на сумму 1,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"За первые три месяца 2023 с помощью сервисов Приватбанка украинцы получили из-за рубежа 5.9 млн международных денежных переводов", - говорится в сообщении.

За март количество осуществленных через Приватбанк международных переводов выросло на 46% по сравнению с прошлым годом и на 30% по отношению к январю и февралю 2023 года.

Общая сумма выплаты международных переводов в марте составила 520 млн долл., что почти равно объемам поступлений в довоенный период.

По количеству международных переводов в Украину по данным банка лидерами являются:

Италия (40%);

Израиль (17%);

США (8%);

Германия (5%);

Польша (5%).

По суммам переводов в крупнейшие "страны-донора" вошли США (19%), Великобритания (16%), Израиль (12%), Германия (8%), Италия (8%) и Польша (3%).

Почти 97% клиентов Приватбанка получали переводы исключительно на карты через Приват24 и другие дистанционные каналы - банкоматы, терминалы самообслуживания и контактный центр.