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Украинцы с начала года получили через Приватбанк $1,3 миллиарда международных переводов

Четверг, 6 апреля 2023, 12:54 - Анастасия Жарикова

За первый квартал года украинцы получили международные переводы через Приватбанк на сумму 1,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"За первые три месяца 2023 с помощью сервисов Приватбанка украинцы получили из-за рубежа 5.9 млн международных денежных переводов", - говорится в сообщении.

За март количество осуществленных через Приватбанк международных переводов выросло на 46% по сравнению с прошлым годом и на 30% по отношению к январю и февралю 2023 года.

Общая сумма выплаты международных переводов в марте составила 520 млн долл., что почти равно объемам поступлений в довоенный период.

По количеству международных переводов в Украину по данным банка лидерами являются:

  • Италия (40%);
  • Израиль (17%);
  • США (8%);
  • Германия (5%);
  • Польша (5%).

По суммам переводов в крупнейшие "страны-донора" вошли США (19%), Великобритания (16%), Израиль (12%), Германия (8%), Италия (8%) и Польша (3%).

Почти 97% клиентов Приватбанка получали переводы исключительно на карты через Приват24 и другие дистанционные каналы - банкоматы, терминалы самообслуживания и контактный центр.

Приватбанк деньги
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