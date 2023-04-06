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Международные резервы в марте достигли рекорда за последние 11 лет

Четверг, 6 апреля 2023, 12:14 - Анастасия Жарикова

На 1 апреля международные резервы Украины достигли рекордного уровня за последние 11 лет – 31,88 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В марте резервы выросли на 10% благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренным долговым выплатам страны в иностранной валюте", - пояснили в регуляторе.

В марте динамику международных резервов определяли, среди прочего, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 5,11 млрд долларов. Из этой суммы:

  • 1,76 млрд долл – от Правительства Канады;
  • 1,62 млрд долл – от ЕС;
  • 1,25 млрд долл – от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);
  • 2,2 млн долл – от Международной ассоциации развития (IDA), являющейся частью Всемирного банка;
  • 476,5 млн долл – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 486,8 млн долл. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 638,6 млн долл.

Кроме этого, в марте Нацбанк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 1,67 млрд долл и выкупил в резервы – 5,2 млн долл.

"Итак, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с февралем 2023 года на 783,1 млн дол. США – до 1 668,9 млн долл.", - добавили в Нацбанке.

США. Объемы интервенций НБУ по продаже иностранной валюты на валютном рынке Украины снижаются третий месяц. Такая динамика в марте обусловлена несколькими факторами: сезонным фактором, ограничением непроизводительного утечки капитала (в том числе из-за урегулирования деятельности в сфере игорного бизнеса) и стабилизацией курсовых ожиданий.

Кроме этого, в прошлом месяце за счет переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 697,6 млн долл.

Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,2 месяца будущего импорта.

Экономическая правда

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