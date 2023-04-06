Геополитическая фрагментация может повлечь за собой сокращение мирового ВВП на 1% за 5 лет - МВФ

Международный валютный фонд предупреждает, что геополитическая фрагментация, вызванная напряженностью между США и Китаем, рискует нанести ущерб мировой экономике, поскольку прямые иностранные инвестиции и капитал все больше устремляются в объединенные блоки стран.

Об этом говорится в статье экспертов МВФ, передает Bloomberg.

"Раздробленный мир, скорее всего, будет беднее", — говорится в статье МВФ.

Согласно одному смоделированному Фондом сценария мир, расколотый на лагеря, сосредоточенные на США и Китае, с некоторыми странами, включая не присоединившиеся Индию и Индонезию, может наблюдать падение ВВП на 1% за пять лет и на 2% в долгосрочной перспективе .

Отношения между двумя крупнейшими экономиками мира ухудшились в последние годы, поскольку они все больше видят друг друга как главную стратегическую и экономическую угрозу.

Согласно анализу МВФ, это изменение уже произошло в последние годы, согласно которому прямые иностранные инвестиции со второго квартала 2020 по четвертый квартал прошлого года сократились почти на 20% от уровня к пандемии.

Новая стратегическая политика, такая как требования к источникам и производству в Законе о сокращении инфляции и Законе о чипах и науке в США, указывает на то, что вскоре произойдет изменение трансграничных потоков капитала.

Также во время звонков о доходах компаний участились упоминания о ресхоринге и "френд-шоринге", что означает перемещение поставщиков в присоединившиеся страны.

Отдельный анализ фрагментации финансовой системы МВФ предупреждает, что рост напряженности может спровоцировать трансграничный отток средств, угрожающий финансовой стабильности.

В МВФ считают, что подобный раскол между США и Китаем с 2016 года может сократить двусторонние трансграничные инвестиционные портфели и банковские ассигнования примерно на 15%.

Напряженность также может ударить по банкам через реальную экономику, когда сбои в цепях поставок и на товарных рынках оказывают негативное влияние на внутреннее развитие и стимулируют инфляцию, что может ухудшить кредитные потери.

Этот стресс скорее всего заставит банки принимать меньше рисков и сократить кредитование, что еще больше замедлит экономический рост.

Экономическая правда