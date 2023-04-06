Энергосистема работает с профицитом, из-за непогоды отключения в 2 областях – Минэнерго
Четверг, 6 апреля 2023, 10:48 -
Генерация электроэнергии в четверг, 6 апреля, продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей, из-за непогоды произошло аварийное отключение около 5 тыс потребителей в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Telegram.
По словам министра энергетики Германа Галущенко, генерация с запасом имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.
"Из-за непогоды произошло аварийное отключение около 5 тыс потребителей в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
В течение последних суток восстановлено электроснабжение около 15 тыс абонентов в Донецкой области", - добавили в министерстве.
Экономическая правда