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Энергосистема работает с профицитом, из-за непогоды отключения в 2 областях – Минэнерго

Четверг, 6 апреля 2023, 10:48 - Алексей Павлыш

Генерация электроэнергии в четверг, 6 апреля, продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей, из-за непогоды произошло аварийное отключение около 5 тыс потребителей в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Telegram.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, генерация с запасом имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

"Из-за непогоды произошло аварийное отключение около 5 тыс потребителей в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

В течение последних суток восстановлено электроснабжение около 15 тыс абонентов в Донецкой области", - добавили в министерстве.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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